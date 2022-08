Palermo, la vecchia guardia ha sorpreso la B: ora i rinforzi e il salto di qualità

"E' una vecchia guardia che non tradisce, ma da domani per Eugenio Corini la prospettiva cambia completamente". Apre così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo ed ai prossimi impegni ufficiali. Dopo le risposte convincenti avute da chi è stato chiamato in causa contro Perugia e Bari, con quattro punti raccolti nelle prime due giornate, il tecnico di Bagnolo Mella potrà iniziare a contare anche sui nuovi innesti: Stulac, Di Mariano e Bettella. In attesa di Segre. Calciatori "strutturati per la categoria che garantiscono un ventaglio di alternative più ampio".