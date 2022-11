Palermo, la trasferta non è più un tabù: Corini a caccia del bis lontano dal Barbera

In questo avvio di campionato il Palermo di Eugenio Corini non ha ancora collezionato due risultati utili consecutivi lontano dal Renzo Barbera. La prossima trasferta contro il Cosenza è, dunque, un'opportunità per incastonare quella che sarebbe la seconda vittoria di fila in esterna dopo il successo ottenuto sul campo del Modena. "I rosa possono allungare la striscia positiva e dimostrare maturità in una gara delicata per tanti fattori", si legge sull'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".