Palermo, la svolta di Corini: squadra camaleontica con Di Mariano e Sala. Bettella…

Nelle ultime settimane la formazione rosanero, se non sotto l'aspetto intrinseco dei punti fin qui conquistati, è comunque apparsa in crescita sotto l'aspetto tattico. Il completo recupero di un buon profilo per la categoria come l'esterno basso mancino Marco Sala, ha permesso ad Eugenio Corini di poter contare su un laterale affidabile e specialista del ruolo. Duttilità tattica per l'ex Crotone che ha permesso al tecnico di Bagnolo Mella di poter schierare il già rodato 4-3-3 spesso mutato in corso d'opera in un 3-5-2 o 5-3-2, in fase di non possesso. Come riporta l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", stanno risultando determinanti per l'evoluzione del sistema di gioco della compagine siciliana le collocazioni tattiche di alcuni tasselli fondamentali per la formazione rosanero. La crescita di Davide Bettella ha fatto sì che Corini potesse addirittura affidarsi dal primo minuto alla difesa a tre, l'ex Monza compone una linea ben assortita con Ionut Nedelcearu ed Ivan Marconi. Sulla corsia destra, importante il supporto di un jolly tattico come Nicola Valente. Altro elemento fondamentale per il Palermo risulta Francesco Di Mariano, abile a districarsi nel corso delle ultime apparizioni in maglia rosanero, sia da esterno sinistro del tridente offensivo, ma anche come laterale di destra in un centrocampo a 5, o, come nell'ultima uscita di Ferrara contro la SPAL, in tandem con Brunori a supporto dell'attaccante italo-brasiliano. Proprio nell'ultimo match contro la formazione estense, Brunori ha anche giovato di un assist perfetto dell'ex Venezia e Lecce per realizzare il suo ottavo gol stagionale. Rete che ha permesso al Palermo, per la prima volta in stagione, di poter rimontare da una situazione di svantaggio Piccoli segnali che denotano l'evoluzione della compagine rosanero, in un campionato mai prima d'ora così equilibrato e dalla classifica costantemente corta tra la zona playout e quella playoff.