Palermo, la squadra saluta Manchester e torna in Sicilia: adesso nel mirino c’è il Sudtirol

Il Palermo, dopo 24 ore di stop, si preparerà al prossimo impegno vs il Sudtirol

"La squadra rientra a casa: l'obiettivo adesso è il Sudtirol".

Titola così l'edizione odierna di "Repubblica ed. Palermo", che punta i riflettori sul ritorno dei rosanero in Sicilia, dopo il mini ritiro a Manchester. La squadra, rientrata nella serata di ieri con un volo charter, avrà 24 ore a disposizione per ricaricare le pile dopo una settimana di lavoro intensa. Archiviata la domenica libera, i rosa, saranno attesi a Boccadifalco già lunedì per prepara la sfida di sabato prossimo contro il Sudtirol in programma allo stadio "Renzo Barbera".

Il match interno contro gli altoatesini, sarà l'occasione per dimenticare l'amara sconfitta contro il Frosinone e ritrovare il proprio pubblico. 6 dei 7 punti maturati dai rosa in questo avvio di campionato, infatti, sono stati conquistati proprio in casa.

"Se fino alla sesta giornata di campionato contro il Frosinone, il Palermo non aveva avuto il tempo materiale per consolidare un gruppo nuovo, dal rientro dopo la sosta, Corini si aspetta un salto di qualità e soprattutto di risultati sul campo. Dopo aver incontrato quattro delle cinque squadre che stanno tra le prime della classe - la capolista Reggina e poi Frosinone, Bari e Genoa, rispettivamente terza, quarta e quinta - il Palermo avrà un mese sulla carta più abbordabile, ma non per questo privo di insidie".

Dopo il Sudtirol, sabato 8 ottobre ad attendere i rosanero ci sarà la Ternana in Umbria, il 15 ottobre il Pisa è atteso al "Barbera". Il 23 i rosanero ospiteranno il Cittadella, il 29 saranno a Modena e il 5 novembre giocheranno in casa il big match contro il Parma di Buffon e l'ex Franco Vasquez.