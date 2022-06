PALERMO, LA SQUADRA RESTA IN CITTÀ: RITIRO DAL 10 AL 30 LUGLIO AL TENENTE ONORATO

Ritiro al Tenente Onorato per il Palermo di Silvio Baldini in vista della Serie B

Il club roanero ha deciso la sede per il ritiro pre-campionato in vista della prossima stagione agonistica. Il Palermo FC ha comunicato attraverso il proprio sito ufficiale che dal 10 al 30 luglio la preparazione estiva per il prossimo di Serie B 2022-2023 si svolgerà presso il Tenente Onorato di Boccadifalco, impianto che ha ospitato le sedute di allenamento del club di viale del Fante per larghi tratti dell'era targata Maurizio Zamparini. Di seguito la nota della società rosanero.

"Il Palermo rimarrà in città per il suo ritiro precampionato, dal 10 al 30 luglio, utilizzando il campo Tenente Onorato, grazie all’accordo con il Centro Universitario Sportivo di Palermo, attualmente titolare di un accordo di co-uso con la Difesa. Il termine coinciderà con l’esordio in Coppa Italia, che si terrà a Palermo.

La scelta del “Tenente Onorato” è stata resa possibile grazie all’intesa tra il presidente del CUS Palermo Giovanni Randisi, e il presidente della squadra Dario Mirri, che, a nome di tutta la famiglia rosanero, ha espresso soddisfazione per la condivisione di un obiettivo comune: cooperare per fare di Palermo un polo di eccellenza per la crescita dell’intero sistema sportivo e un avamposto di innovazione nelle tecniche d’allenamento e preparazione atletica a beneficio soprattutto delle generazioni più giovani. Per questo motivo, durante il periodo del ritiro, alcuni membri del CUS Palermo saranno invitati a partecipare a speciali sessioni formative con i tecnici del Palermo FC, nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento organizzate dal Centro Universitario per i propri staff tecnici, con l'obiettivo di favorire la crescita dell'intero comparto sportivo.

Una scelta, quella di rimanere in città, fortemente voluta da mister Baldini - che ha voluto rinnovare il legame della squadra con il suo territorio e con i suoi tifosi - e condivisa dallo staff sanitario rispetto all’aspetto climatico, in vista delle prime gare ufficiali previste già da fine luglio e l’inizio del campionato in pieno agosto.

Il quartier generale per giocatori e staff tecnico sarà come di consueto l’hotel Casena dei Colli, dove i rosanero alloggeranno, per spostarsi ogni giorno in pullman verso la struttura sportiva, con le sessioni atletiche e tecniche che si svolgeranno principalmente la mattina presto e nel tardo pomeriggio".