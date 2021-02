Palermo, la squadra “pesa” 4,7 milioni: l’emergenza Covid complica i piani del club rosanero

“Palermo, la squadra ‘pesa’ 4,7 milioni”.

Titola così l’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, che punta i riflettori sui dati relativi alla gestione del club di viale del Fante emersi di recente. Il Palermo ha reso nota questa cifra nella relazione semestrale approvata in questi giorni. “Per la precisione, si tratta di una stima del costo complessivo per la corrente stagione della prima squadra e del quadro dei tecnici-addetti”, si legge.

La società, si sa, ha chiuso con una perdita di 2.986.925 euro. Per quanto riguarda i ricavi, l’emergenza Covid ha certamente complicato i piani del club. Gli unici introiti provengono, infatti, da pubblicità e sponsorizzazioni, “che rispettivamente hanno portato in cassa 490.498 euro e 283.815 euro nel corso della prima metà di stagione”. Il resto arriva dai ricavi commerciali (72.006 euro), da ricavi e proventi diversi (24.705 euro) e da contributi in conto esercizio (12.712 euro), mentre il botteghino è quasi azzerato.

Le previsioni da qui al prossimo 30 giugno sarebbero di una perdita complessiva di circa 8 milioni di euro. Ragion per cui, a seguito dell’assemblea dei soci di martedì, è stato aumentato il capitale “fino all’importo di 10.734.030,20 euro”. Il budget stanziato per il triennio (15 milioni di euro), dunque, è stato già messo interamente a disposizione. Per questo motivo, in vista della prossima stagione, bisognerà capire come si evolverà la situazione dopo il possibile scioglimento anticipato di Hera Hora.

