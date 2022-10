Palermo: la squadra di Corini delude: fischi del Barbera dopo il pari col Cittadella

L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza nel dettaglio l'ennesimo deludente pari interno del Palermo. La compagine di Corini era alla ricerca di un successo che potesse diradare le nubi di un crisi che si fa sempre più avvolgente, ma l'auspicio di Brunori e compagni si è infranto sulla solidità di un Cittadella rimaneggiato e sul perpetrarsi di preoccupanti limiti, ormai cronici e probabilmente strutturali. Volontà, ritmo e discreta intensità non sono bastati ai padroni di casa per scalfire la densità dei veneti. Un Palermo troppo deficitario sul piano di lucidità e qualità tecnica in sede di rifinitura, caotico, impreciso e desolatamente sterile all'atto della finalizzazione. Appena un paio di parate ordinarie di Kastrati, una traversa su punizione di Valente. Poi piattismo, prevedibilità e confusione ogniqualvolta la squadra provava ad attaccare la porta degli ospiti. Forse sorpreso dal 4-2-3-1 iniziale di Gorini, il Palermo è stato spesso costretto ad abbassarsi e ripartire, verticalizzando alla ricerca di ampiezza e profondità quando usciva vincitore dai duelli sulle seconde palle. Errori di concetto, spesso di dosaggio nell'esecuzione della giocata, finiscono per vanificare ogni iniziativa all'atto delle rifinitura. Cross e filtranti spesso fuori misura o desolatamente prevedibili per le retroguardie avversarie. Anche in una gara da vincere contro una diretta concorrente in zona salvezza, il Palermo ha davvero prodotto troppo poco in fase offensiva, facendo registrare un esiguo indice di pericolosità a fronte di una laboriosa ma stagnante mole di gioco. I cambi di assetto ed interpreti attuati da Corini nella ripresa, con l'ingresso di Devetak sul binario mancino ed il conseguente spostamento di Mateju al centro della difesa, la carta Valente per l'infortunato Elia, la mossa Vido per Segre, non hanno sortito gli effetti sperati. Altro appuntamento mancato con la vittoria ed ennesima prova dai contenuti calcistici mediocri. Prestazione e risultato che hanno inevitabilmente generato delusione e amarezza nei quasi ventimila presenti al Barbera: Corini e la squadra sono stati accompagnati da sonori fischi al termine del match, emblema di dissenso e preoccupazione da parte del pubblico di fede rosanero.