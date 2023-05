Palermo, la squadra di Corini da A tra il 30′ e il 60′: ora serve continuità

"Mezz'ora sola ti vorrei". Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori in casa Palermo. "Se le partite del Palermo iniziassero alla mezz’ora del primo tempo e si concludessero al 60’, i rosanero sarebbero primi in classifica, con un piede e mezzo in Serie A. Il dato è singolare e induce a qualche riflessione", si legge. A cavallo dei due tempi, nel dettaglio, i rosanero hanno messo a segno ben 26 delle 45 reti siglate in trentasei giornate, ovvero quasi il 60%. E hanno subito appena 11 gol su un totale di 45. "Un Palermo formato diesel, insomma, che ha bisogno di scaldare i motori prima di carburare, ma che esaurisce ben prima del 90’ la propria verve. Un caso? Oppure è una questione mentale e fisica? Difficile dirlo con certezza, fatto sta che dividendo in 3 distinti segmenti i 90 minuti, i risultati sono molto diversi".