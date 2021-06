Palermo, la squadra che verrà: il sogno per l’attacco è Marotta. Le ultime

Tutti i nomi nel taccuino rosanero per quanto concerne l'attacco

"Palermo, il sogno per l’attacco è Marotta".

Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sul Palermo che verrà. Decisa la sede del prossimo ritiro estivo, che inizierà il 19 luglio a San Gregorio Magno, "Filippi torna in Sicilia e si mette subito al lavoro per disegnare il Palermo che verrà, insieme a Castagnini". E in cima alla lista dei desideri della dirigenza rosanero vi sarebbe lui: Alessandro Marotta.

D'altra parte, alla luce della probabile partenza di Lucca e del rientro al Torino di Rauti, in attacco manca più di una pedina. L'attaccante napoletano, che compirà 35 anni tra un mese, lascerà la Juve Stabia. Il contratto che lega al club campano scadrà nel 2023, ma il giocatore avrebbe già fatto sapere alla società di voler cambiare aria. "Marotta si vuole avvicinare a un altro posto perché la moglie (originaria di Spoleto, ndr) lo vuole. Che se ne voglia andare è volontà sua, ma è sotto contratto. Di mezzo c’è una trattativa: se si porta avanti, ben venga, altrimenti resta qua. A meno di un’offerta folle, l’intenzione dello staff dirigenziale di mandarlo via non esiste proprio. Poi, se uno non è contento e non deve dare il meglio di sé, la porta è lì e noi siamo aperti", ha dichiarato il presidente della Juve Stabia Langella.

Tra il Palermo e l'agente dell'esperto centravanti non vi sarebbero stati ancora contatti. "L'interesse, però, è concreto", si legge. Tuttavia, Marotta non è il solo ad essere nel taccuino di Castagnini. Il club di viale del Fante, infatti, avrebbe puntato gli occhi anche su Jacopo Manconi, capocannoniere del Girone B di Serie C con la maglia dell’Albinoleffe (15 gol in campionato). Ma non solo; oltre a Rauti, che Filippi vorrebbe nuovamente in organico, il Palermo sarebbe interessato anche a Terranova, capocannoniere del Girone I di Serie D con il Dattilo con 20 reti. Non "un obiettivo primario, ma un elemento per completare il reparto offensivo", conclude il noto quotidiano.