Palermo, la squadra che verrà: chi sono i cinque pilastri di Filippi

Il tecnico del Palermo Giacomo Filippi ripartirà da cinque giocatori, che avranno anche il compito di far crescere i giovani

Intanto, il Palermo intende ripartire da questi cinque elementi, che avranno anche il compito di far crescere i giovani come Silipo, Peretti, Doda e Marong. "Sempre che il mercato non sparigli le carte in tavola", considerando i contratti in scadenza nel 2022. Il contratto che lega Accardi, Valente e Floriano al club rosanero scadrà tra un anno. E prossimamente dovranno confrontarsi con la dirigenza per capire se faranno parte del Palermo anche dopo il mese di gennaio, quando saranno liberi di accordarsi con altre società, così come altri sette compagni.