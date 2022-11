Palermo, la sosta come una chance: Stulac, Saric e Bettella per convincere Corini

La sosta del campionato come opportunità per rilanciarsi. Stulac e Saric, fiori all'occhiello della sessione estiva di calciomercato del Palermo. hanno fin qui deluso le attese nella prima parte della stagione. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia approfondisce momento e prospettive dei giocatori rosanero fin qui meno impiegati in queste prime tredici giornate di campionato. Da protagonisti annunciati allo status di prime alternative di lusso, raramente facenti parte dell'undici titolare scelto da Corini. Elementi il cui valore assoluto non è minimamente in discussione, come certificato dal background professionale di assoluto livello in categoria. Tuttavia, un evidente ritardo di condizione e qualche difficoltà di troppo ad incidere nelle prime giornate di campionati hanno indotto il tecnico rosanero a fare scelte diverse in zona nevralgica. Al fine di conferire maggiore nerbo e dinamismo al reparto mediano, garantendo schermatura e filtro alla retroguardia, Corini ha puntato forte su Gomes e Broh nelle ultime uscite. Il francese di proprietà del Manchester City e l'ex Cosenza hanno risposto brillantemente, riuscendo a formare con Segre un reparto solido ed equilibrato. Le due settimane che separano dalla sfida interna contro il Venezia potranno essere utili a Stulac e Saric per provare a scalare posizioni nelle gerarchie di Corini. Il playmaker sloveno, fermato alla vigilia del match di Cosenza da una distorsione alla caviglia, può certamente alzare il tasso di fosforo, qualità e geometria nello sviluppo della manovra. L'ex Ascoli, non convocato dalla Bosnia, ha gamba, strappo e tempi di inserimento utili a cambiare marcia in mezzo al campo. In cerca di rilancio, nel reparto difensivo anche Bettella, relegato spesso in panchina e voglioso di giocarsi al meglio la sua chance contro il Venezia, vista la squalifica di Ivan Marconi. Marco Sala scalpita sul binario mancino, pronto a rientrare in pista su una corsia in cui né Devetak né Crivello hanno fornito le adeguate garanzie al momento. Sul fronte opposto in attesa del ritorno di Buttaro, ai box per problemi fisici, Andrea Accardi, finora totalnente ai margini del progetto tecnico di Corini, spera di poter fare ricredere il tecnico. In avanti Vido, impattante ed incisivo in corso d'opera, spera di ritagliarsi maggior minutaggio per supportare adeguatamente Brunori. Soleri scalpita, in ragione dell'impiego esiguo concessogli dal tecnico nelle ultime settimane.