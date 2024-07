Palermo, la società chiede di giocare le prime tre gare in trasferta: il motivo

In vista del sorteggio dei calendari della Serie BKT 24-25 in programma alle ore 19:00 a La Spezia, il Palermo ha chiesto di poter disputare le prime tre giornate di campionato in trasferta. Tale necessita è conseguenza delle condizioni in cui versa lo Stadio "Renzo Barbera": l'impianto di Viale del Fante richiede infatti importanti interventi da realizzare, con conseguenti investimenti, in merito ai quali il Palermo FC ha sempre dato massima disponibilità. Uno dei principali interventi previsto nelle prossime settimane riguarda la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione. Questa sera a La Spezia sarà presente in rappresentanza del Club l'Amministratore Delegato Giovanni Gardini.