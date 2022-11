Palermo, la situazione dall’infermeria: da Saric e Doda a Crivello e Buttaro

La situazione infortuni in casa Palermo dopo il test contro la Primavera

Nella giornata di ieri test in famiglia per il Palermo guidato da Eugenio Corini contro la formazione Primavera di mister Di Benedetto. Un'amichevole terminata 3-0 con per i "fratelli maggiori" con i gol di Luca Vido, Edoardo Soleri e Matteo Brunori.