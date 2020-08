Palermo, la sfida di Nicola Valente: dal Siracusa alla Carrarese, ecco chi è il nuovo acquisto rosanero

“Valente senza limiti, la sfida è a Palermo”.

Titola così l’edizione odierna de ‘L’Arena’. Lo scorso 13 agosto l’ufficialità: Nicola Valente è un nuovo giocatore del Palermo. Svincolato dopo l’esperienza alla Carrarese, l’esterno offensivo classe 1991 ha firmato un contratto che lo legherà al club di viale del Fante per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2022. Si tratta certamente di un calciatore esperto che conosce a menadito la categoria. Valente tornerà dunque a giocare in Sicilia, dove ha vestito anche la maglia del Siracusa. “Ma se Siracusa è stata piazza d’affermazione in categoria a cavallo tra il 2017 ed il 2018, Palermo oggi potrebbe essere l’occasione d’oro per scollinare quella terza serie di cui Valente, concluso un positivo biennio alla Carrarese, oggi è fine interprete”.

Nel 4-3-1-2 o 4-2-3-1 di Roberto Boscaglia, Valente “seguirà l’istinto nell’uno contro uno, la sua miglior virtù, là dove un tempo agivano Pastore, Dybala, Cavani: campioni che a Palermo hanno trovato il trampolino di lancio verso l’elite del calcio europeo e mondiale”, si legge. In quel di Carrara ha militato per ben due anni, guidato dal tecnico Silvio Baldini, dove ha dimostrato ancora una volta di saper interpretare alla perfezione il ruolo di esterno offensivo. “Tanti i maestri che ne hanno avallato le doti nei pro: Bruno Tedino a Pordenone, Andrea Sottil a Siracusa, Silvio Baldini a Carrara. Unanimi nel consegnare una maglia da titolare a chi, pur arrivato tardi nel calcio che conta, ha dimostrato di essersi meritato ogni centimetro percorso in avanti”, conclude il noto quotidiano.

