Palermo, la settimana di Brunori: Castagnini a lavoro con la Juventus. I dettagli

L'affare Brunori entra nel vivo, l'incontro tra Castagnini e la Juventus a Milano

Mediagol ⚽️

"Primo summit per Brunori. La trattativa entra nel vivo con una serie di incontri in agenda tra Juventus, l’entourage del giocatore e il Palermo". Così l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che punta i riflettori sul primo vero colpo che il Palermo potrebbe concretizzare alla fine di questa settimana. Si tratterebbe della riconferma di Matteo Brunori, bomber da 29 gol nell'ultimo campionato di Serie C, reti che hanno assicurato alla formazione allenata da Silvio Baldini la promozione in Serie B.

L'attaccante è virtualmente tornato alla Juventus al termine del contratto che, con la formula del prestito secco, lo lega formalmente al Palermo fino al 30 giugno. Il direttore sportivo Renzo Castagnini - dopo la riconferma arrivata la scorsa settimana - è già a lavoro per portare a compimento la prima operazione effettiva del mercato rosanero. In agenda, infatti, è già in programma un primo summit con il club bianconero che, in data odierna, dovrebbe dare seguito ad un dialogo intenso e che potrebbe durare per tutta la settimana.

Lavoro di sinergia tra l'agente Sandro Stemperini e il club rosanero, che saranno a Milano non solo con l'obiettivo di concretizzare l'affare - esclusivamente a titolo definitivo -, ma soprattutto con il pallino di abbassare le pretese economiche della Juventus che, secondo il quotidiano, si aggirerebbero intorno ai cinque milioni di euro. Buon senso e rapporti idilliaci tra le dirigenze potrebbero essere i tasselli fondamentali per la chiusura dell'affare. L'attaccante avrebbe certamente un ruolo centrale nel progetto che lo ha valorizzato nella scorsa annata, con la sapiente guida di Silvio Baldini, allenatore bravo a valorizzare definitivamente l'italo brasiliano e a renderlo determinante e continuo in zona gol.

"Tra il ruolo di comprimario in altre squadre e quello da protagonista, l’attaccante non ha dubbi e la squadra in cui ha disputato la stagione migliore della carriera ricopre un ruolo particolare", chiude la rosea.