Palermo, la sagra degli errori: difesa colabrodo e niente filtro a centrocampo

Palermo, allarme difesa e cercasi filtro in mediana: 6 gol subiti in due gare

"Le ultime uscite del Palermo hanno messo in luce un problema difensivo da non sottovalutare, soprattutto per le modalità in cui sono arrivate le sei reti incassate dalla compagine allenata da Eugenio Corini. Un reparto arretrato apparso in netta difficoltà, sia contro l’Ascoli che contro la Reggina" - titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i radar sulle lacune del pacchetto arretrato della formazione rosanero, facendo registrare la difesa più penetrata in questo inizio di stagione.