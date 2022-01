Palermo, la rivoluzione di Baldini parte dalle corsie: da Crivello e Giron a Doda

La costruzione del nuovo Palermo di Silvio Baldini parte anche dalle corsie, dove diversi giocatori avranno la possibilità di rilanciarsi

"Almici se n’è andato, Valente si è spostato in avanti e sulle fasce, il Palermo, trova gente in cerca di riscatto. Esuberi, riserve, giocatori al rientro da problemi fisici e novità tattiche: gli esterni, per lo più terzini, partono tutti da zero". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che concentra l'attenzione sulla rivoluzione di Silvio Baldini sulle corsie esterne del suo nuovo Palermo. L'addio di Almici direzione SPAL e l'avanzamento sulla linea offensiva di Valente, ha lasciato spazio a diversi calciatori sulle fasce. Giron è tornato titolare nel match di Catanzaro, così come Doda, unica alternativa insieme ad Accardi sulla destra.