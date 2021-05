Palermo, la rivincita di Luperini: l’ex Trapani e De Rose magia e saggezza per la B

“Palermo: Luperini e De Rose, la magia e la saggezza per la B”

Titola così l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, che punta i riflettori sulle prestazioni offerte fin qui dai due centrocampisti del Palermo. Sostanza, gol, qualità. Gregorio Luperini e Francesco De Rose contro il Teramo si sono presi la scena, il primo con una spettacolare rovesciata e l’ex Reggina con esperienza e leadership. “La vittoria sul Teramo è stata soprattutto la vittoria di Gregorio Luperini, una sorta di rivincita dopo una stagione travagliata”. Prima la positività al Covid, che ha condizionato la condizione psicofisica del giocatore, poi le critiche ricevute per un rendimento caratterizzato da alti e bassi.

“Inizialmente ho avuto qualche problema: sia per il Covid che per trovare sintonia. Ma da gennaio in poi ho fatto buone prestazioni. I commenti poi li fate voi, io so come sono. Magari se non facevo gol mi davate 4. Invece ho fatto gol e mi date 7”, ha dichiarato lo stesso Luperini al termine della sfida contro gli uomini di Paci, tra i giocatori che ha patito più di tutti la positività al Coronavirus di ottobre, “per la forma violenta che l’ha aggredito e per gli strascichi che gli ha lasciato”, si legge. Ciò nonostante, quella messa a segno in occasione del primo turno degli spareggi è stata la sesta rete stagionale per l’ex Trapani. Tutt’altro che poche per un centrocampista.

Il momentaneo stop e lo slittamento del secondo turno, può certamente servire sia a Luperini, sia a De Rose, per affinare un’intesa che sta migliorando. “Stiamo bene, vogliamo andare più avanti possibile, non vediamo l’ora di scendere in campo”, le parole del numero 27 rosanero in conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve Stabia, alla quale Luperini ha rifilato già una doppietta nel corso della regular season.