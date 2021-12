Palermo, la rimonta (quasi) impossibile: rosa a -8 dal Bari, ma il mercato è vicino

La sessione invernale di calciomercato potrebbe dare la spinta decisiva al Palermo in ottica rimonta sul Bari capolista

"Otto punti al giro di boa. Tanto separa il Palermo dalla capolista Bari e rimontare un distacco del genere, in Serie C, è un’impresa. Non impossibile, ma quasi". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta i riflettori sulla rincorsa del Palermo di Giacomo Filippi al Bari capolista. Lo scontro diretto del 'Renzo Barbera', si è concluso con un pareggio per 0-0 che ha avvantaggiato più i pugliesi dei palermitani, con i primi che non andati via dal capoluogo siciliano senza nessun punto perso in favore dei rosanero. Questi ultimi, invece, hanno adesso un impresa (quasi) impossibile da realizzare. Lo dicono i numeri, ma anche la storia, con il campionato di Lega Pro che, solo in un caso, ha visto una squadra recuperare questo divario sulla capolista.