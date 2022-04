Palermo, la rete di Brunori a Monopoli premiata a “Striscia” come miglior gol

La rete di Matteo Brunori contro il Monopoli è stata premiata dal programma televisivo “Striscia la Notizia” come il miglior gol del weekend calcistico

A seguito della rete decisiva di Matteo Brunori sull’ostico campo del Monopoli , da cui i rosanero di Baldini sono usciti vittoriosi per 0-2, il noto programma televisivo “ Striscia la Notizia ” ha premiato il secondo gol dell’attaccante ex Virtus Entella , per il gesto tecnico di pregevole fattura.

Ennesimo colpo da top player del centravanti del Palermo, assoluto protagonista della risalita in classifica dei siciliani a suon di gol, toccando quota 24 reti nel Girone C di Serie C. Ad oggi le De Rose e compagni si trovano al secondo posto in attesa delle partite da recuperare di Catanzaro e Avellino, dirette concorrenti al secondo posto.