Palermo, La Repubblica: “Rosa tra addii e riscatti aspettando Vignato”

Un altro rebus riguarda la porta, che non ha ancora un titolare fisso. Audero è tornato al Como, ma le parti devono accordarsi sul prezzo, altrimenti si virerà su altri profili come Radunovic del Cagliari, su cui c'è anche l'interesse della Stella Rossa . Gomis cerca una chance da protagonista, ma le sue condizioni fisiche non convincono pienamente. Sirigu è destinato all'addio e Desplanches potrebbe partire temporaneamente per maturare, lasciando solo Nespola e Di Bartolo .

Sarà fondamentale gestire le liste dei giocatori, che prevedono un massimo di diciotto over 23 (nati entro il 31 dicembre 2001), senza limiti per gli under. Nell'elenco dei "grandi" rientreranno Pierozzi e Ranocchia. L'articolo menziona inoltre le scadenze di Sirigu e Fella a giugno, il ritorno di Henry a Salerno e i possibili riscatti di Aurelio, Saric e Damiani da parte di Spezia, Cesena e Ternana. Si attendono conferme per Baniya e si valuteranno eventuali cessioni di giocatori come Di Mariano, Di Francesco, Verre, Insigne e Nikolaou. Per quanto riguarda Brunori, non sarà un giocatore "bandiera" in quanto arrivato in prestito secco nel 2021, una condizione che non permette la deroga per i giocatori simbolo.