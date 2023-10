Palermo, La Repubblica: “Ostacolo Lecco al Barbera, Corini in dubbio”. Le ultime

"Palermo, ostacolo Lecco al Barbera. Corini in dubbio se schierare Brunori". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida tra Palermo e Lecco , in programma alle ore 16:15 allo Stadio "Renzo Barbera". "Il grande rebus della vigilia è Matteo Brunori", convocato dal tecnico Eugenio Corini per la gara valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie B , ma colpito da un lutto familiare che lo ha costretto a saltare la seduta di rifinitura di ieri. L'attaccante italo-brasiliano "potrebbe portare Eugenio Corini a scegliere dal primo minuto Edoardo Soleri. Per il resto il tecnico rosanero insiste con la linea che sinora ha prodotto l’inizio più convincente in serie B del Palermo".

Secondo il noto quotidiano, "è a centrocampo che dovrebbero esserci le altre novità, come il ritorno dal primo minuto di Leo Stulac in cabina di regia". Solito 4-3-3, dunque, con Pigliacelli in porta, Lund, Mateju, Lucioni e Ceccaroni in difesa; "Stulac affiancato da Henderson e Segre come mezzali; e Di Francesco e Insigne larghi a supporto di uno tra Brunori e Soleri in attacco. Con questo assetto sembra destinato nuovamente alla panchina l’uomo più in forma del momento, Leonardo Mancuso, autore di due reti pesantissime consecutive, con cui ha raggiunto Brunori a quota tre come capocannoniere della squadra", si legge.