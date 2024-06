Palermo, La Repubblica: “Nasce il team per puntare alla Serie A”

Due anni di contratto con opzione per il tecnico Alessio Dionisi, al suo fianco l’ex manager della Roma.

Mediagol ⚽️ 8 giugno - 09:50

"Dionisi allenatore, De Sanctis diesse: nasce il team per puntare alla serie A". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo. Alessio Dionisi è ufficialmente il nuovo allenatore da ieri pomeriggio: il tecnico, "a cui si chiede di vincere come fatto in passato proseguendo nel suo exploit che a soli 44 anni potrebbe portarlo nell’Olimpo del calcio rispolverando i vecchi paragoni circolati nell’ambiente con quei mostri sacri chiamati Sarri e Spalletti", ha accettato l'accordo col City Group che ha messo sul piatto un contratto di due anni con opzione. "Tutti i tasselli del mosaico sono al loro posto e adesso si può cominciare a fare sul serio programmando una stagione da primato", si legge.

Dionisi ha iniziato ad allenare in Serie D, all’Olginatese, nel 2014/15, ad appena 34 anni "e sotto i rimproveri del padre ex difensore («Sei matto? Gioca finché puoi»)", venendo esonerato nei primi due

mesi di carriera. Successive le esperienze con Borgosesia e Fiorenzuola, sempre tra i dilettanti, terminate entrambe col raggiungimento della semifinale playoff. Poi, l’arrivo in Serie C, dove ha trascinato l’Imolese fino al terzo posto del girone B, da neopromossa ed uscita ai quarti. Ma saranno Venezia ed Empoli a fare la differenza. In Laguna, Dionisi conquista l’undicesimo posto alla prima esperienza in B e "dopo aver ereditato un gruppo ammaccato che aveva mantenuto la categoria miracolosamente ai playout e dopo tre cambi in panchina. Un risultato che viene subito notato dal club toscano dove la sua fama esplode: imbattibilità in casa, capolista in classifica con 73 punti e promozione diretta in A a due giornate dal termine al fianco di Mancuso e Stulac".

Contestualmente, è stato ufficializzato anche l'arrivo di Morgan De Sanctis che, strappato al Besiktas, ricoprirà il ruolo di direttore sportivo. Prima esperienza in Serie B per l'ex portiere dopo i cinque anni da dirigente alla Roma e la parentesi alla Salernitana. Nella capitale, inoltre, ha gestito le partnership con proprietà straniere. "Punto molto caro alla società di Mansour". "Il direttore sportivo che ha una sua dettagliata videoteca personale per studiare gli avversari, ora è insieme a Dionisi per un mix suggestivo. La leadership acquisita nel tempo e le capacità dell’ex portiere, unite alla verve dell’ex centrale col vizio del gol che predilige il gioco offensivo saranno i cardini del nuovo Palermo", conclude il noto quotidiano.