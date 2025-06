Palermo, La Repubblica: “Moreo o Beruatto, chi arriva con Pippo”

I candidati possibili al prestito che il Pisa abbinerebbe al via libera per Inzaghi al Palermo

L'articolo de La Repubblica di Alessandro Geraci s i sofferma sulla situazione Inzaghi. Sono questione ore dall'effetto domino: dalla conferma di Osti per cui manca solo l'ufficialità, al cambio in panchina con l'arrivo del tecnico del Pisa per prendere il posto di Dionisi che sarà esonerato o ci sarà la rescissione del contratto.

La formula del contratto di Inzaghi dovrebbe essere il biennale con opzione. Ciò condurrà inevitabilmente a concentrarsi sui calciatori adatti all’impresa serie A e tra questi potrebbero comparire dei fedelissimi dell'allenatore. Potrebbe essere il caso di Moreo, fedelissimo di Inzaghi ed ex rosanero. Decisamente complicata, invece, la pista Tramoni. Poi, due pedine che piacciono dal 2023, il terzino Pietro Beruatto e il trequartista Emanuel Vignato. Il primo giocherà i playout con la Samp ma il riscatto fissato a un milione non verrà esercitato. il secondo, fu un colpo del Pisache lo strappò al Bologna per poi girarlo temporaneamente alla Salernitana, ma le undici apparizioni dell’ultimo anno non erano il bottino sperato e potrebbe cambiare aria. Da Salerno si parla anche di Bradaric, terzino dei granata in prestito al Verona e che potrebbe accendere una sfida mercato tra Pisa e Palermo. I veneti hanno, però, un diritto di riscatto.