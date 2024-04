Palermo, La Repubblica: “Mignani ‘mister X’, andamento lento per il sesto posto”

Contro il Parma è arrivato il terzo pareggio su tre partite sotto la gestione Mignani. Ma ci sono pareggi e pareggi...

Mediagol ⚽️ 21 aprile - 09:48

"Mignani, il 'mister X' dei rosanero: andamento lento per il sesto posto". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa rosanero. Contro il Parma è arrivato il terzo pareggio di fila dall'approdo di Michele Mignani sulla panchina del Palermo. "Una tenuta mentale più salda, il cambio di modulo e una maggiore solidità difensiva non hanno permesso né al Palermo di tornare alla vittoria né a Mignani di cancellare la nomea di 'mister X' che ha trovato conferma anche attraverso la gara col Parma".

Tuttavia, come sottolinea il noto quotidiano, ci sono pareggi e pareggi. E quello contro la capolista "è indicativo di un percorso di crescita significativo e metodico nonostante il poco tempo a disposizione". Il Palermo, infatti, nonostante abbia una delle difese che subisce di più, contro il Parma non ha incassato reti. Ben 48 i gol incassati fin qui, gli stessi della Sampdoria e meglio solo di FeralpiSalò e Lecco. Un trend che lo stesso Mignani sta provando ad invertire. Ragion per cui, lo 0-0 contro la squadra di Pecchia, la più prolifica dopo il Venezia, "acquista nuovo valore e significato".

"Adesso, però, è necessaria una vittoria per coronare un lavoro che ha avuto ore contate per esprimersi: già a partire dal prossimo appuntamento con la Reggiana, una sfida dal sapore di... rivalsa", si legge. Il Bari, infatti, ha scelto di sollevare dall'incarico Mignani proprio dopo il match con la Reggiana, in seguito all'ennesimo pareggio: il settimo in nove partite.

