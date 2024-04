Palermo, La Repubblica: “La coperta resta corta. Difesa più solida, l’attacco stenta”

"Difesa rosa più solida, ma l’attacco stenta. E la coperta resta corta". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulle recenti prestazioni offerte da Matteo Brunori e compagni . Nelle sei partite fatali per Eugenio Corini , il Palermo ha subito ben quattordici gol, segnandone undici. Con l'arrivo di Michele Mignani , che ha scelto "la strada della compattezza e dell'equilibrio", i rosanero hanno ottenuto tre pareggi, con tre gol fatti ed altrettanti subiti. "Da qualsiasi punto di vista si analizzi il momento dei rosanero, è evidente che la coperta al momento resta corta. Più compattezza significa meno propensione offensiva e forse un pizzico di prudenza in più, che ha portato i rosanero a strappare lo zero a zero con la capolista Parma, ma ha anche dato qualcosa in meno nella ricerca dei tre punti. Per questo, contro la Reggiana di Alessandro Nesta, Mignani dovrà inventarsi qualcosa per aumentare la pericolosità sotto porta", si legge.

Chi dovrebbe tornare a disposizione del tecnico è Filippo Ranocchia. Mignani, col rientro dell'ex Empoli, potrebbe proporre un 3-4-1-2, dove Ranocchia farebbe il rifinitore vicino alle punte, "con licenza di inserirsi ma anche di giocare il pallone in fase di palleggio. Anche se il giocatore è stato provato in allenamento pure come mezzala". Tuttavia, non è scontato che il numero 14 rosanero possa partire subito titolare. "L’altro tema del reparto offensivo riguarda i movimenti e il lavoro delle due punte". Il nuovo assetto sembra favorire Mancuso rispetto a Brunori, "più lontano dalla porta a cercare palloni". Inoltre, "la sensazione è che i giocatori, fisicamente molto simili, non sempre abbiano trovato un’intesa perfetta". Intanto, in panchina ci sono sempre Soleri, Traoré e Insigne. Discorso diverso per la difesa. Il Palermo ha subito 48 gol e hanno fatto peggio solo Lecco e FeralpiSalò. Eppure con Mignani sono stati solo tre le reti subite, zero contro la capolista Parma. Sia alla luce del ritorno di Lucioni, sia grazie all ricerca dell’equilibrio. Infine, anche "la mossa di Mignani di togliere Ceccaroni e proporre Nedelcearu, ha dato i suoi frutti", conclude il noto quotidiano.