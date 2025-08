Palermo, La Repubblica: “I tifosi rosa votano la fiducia, un tesoro da non disperdere”

Sembra essere tornato l'entusiasmo nei tifosi rosanero

Mediagol ⚽️ 6 agosto - 08:34

In vista dell'amichevole tra il Palermo e il Manchester City, l'articolo de La Repubblica si concentra sull'entusiasmo della città e sulla ritrovata fiducia nei confronti della squadra rosanero.

Il quotidiano sottolinea come la partita, che si giocherà in uno stadio tutto esaurito, rappresenti un'occasione speciale per vedere dal vivo grandi campioni internazionali, ma il suo significato più profondo va oltre l'evento sportivo. A Palermo l'atmosfera è cambiata radicalmente: i fischi e le contestazioni del passato sono ormai un ricordo, e la città ha deciso di concedere un'altra opportunità alla squadra, con un "credito a scatola chiusa".

L'articolo individua diverse ragioni per questa nuova ondata di fiducia. Innanzitutto, l'addio dell'ex allenatore Dionisi, visto dai tifosi come una figura poco amata, e l'arrivo di Filippo Inzaghi, accolto come un "messia". Viene inoltre citata l'ottima campagna acquisti orchestrata dal direttore sportivo Osti, che ha contribuito a rafforzare la squadra. Un altro aspetto evidenziato è il grande lavoro svolto dalla società per migliorare il rapporto con i tifosi, attraverso iniziative come selfie e autografi durante il ritiro e un'efficace comunicazione sui social media.

Nonostante il successo iniziale, l'articolo lancia un avvertimento: il compito più difficile per il Palermo sarà ora quello di non "dilapidare tutto questo affetto". La società e la squadra dovranno dimostrare di saper gestire e sfruttare l'entusiasmo e la pressione del pubblico, trasformandoli in un'arma vincente per la stagione che sta per iniziare. L'auspicio finale è che questo rinnovato legame con la città possa essere la chiave per una stagione di successi.