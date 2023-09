Palermo, La Repubblica: “I rosa cercano conferme”. Ecco quanti tifosi al “Barbera”

"Arriva il Cosenza, i rosa cercano conferme". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", in vista della gara che aprirà la sesta giornata del campionato di Serie B . Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo ospiterà il Cosenza degli ex Andrea Rispoli e Gennaro Tutino dopo i tre successi consecutivi conquistati contro Reggiana , Feralpisalò ed Ascoli .

"L’obiettivo è il poker di vittorie, come non è mai successo nella gestione Corini. E il tecnico rosanero ci crede. [...] Le premesse sono tutte buone. Allo stadio si dovrebbe andare verso i 25mila spettatori e Corini ha recuperato tra i convocati Roberto Insigne", si legge. Per l'occasione, Corini dovrebbe ripartire dallo stesso undici che ha battuto l'Ascoli lo scorso weekend, con un solo dubbio. "Così, le scelte anti Cosenza sembrano fatte, con un unico ballottaggio sulla fascia sinistra, tra Aurelio e Lund. [...] Partiranno dalla panchina i due giocatori che hanno spaccato la partita nel blitz finale del 'Del Duca', Mancuso e Soleri. Protagonisti di una premiata ditta del gol che in questo momento non ha cannonieri di riferimento e ha mandato a rete sette giocatori diversi".