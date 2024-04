Palermo, La Repubblica: “Ennesimo spreco, il vantaggio non basta e riecco la rimonta”

"Rosa, ennesimo spreco. Il vantaggio non basta e riecco la rimonta". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla gara tra Cosenza e Palermo , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Gigi Marulla". Secondo pareggio di fila per il Palermo targato Michele Mignani alla luce della rete messa a segno da Alessio Buttaro al minuto 44 del primo tempo. Una partita macchiata dall'ingenuità di Pietro Ceccaroni , con il fallo da rigore "dubbio" su Gennaro Tutino , che nella ripresa sigla dal dischetto il gol dell'ex.

"Poteva essere la vittoria sporca per dare morale, che Mignani aveva tanto invocato alla vigilia. E invece, ancora una volta, il Palermo si fa raggiungere da una situazione di vantaggio e perde altri due punti. [...] Il Palermo è sicuramente più quadrato ed equilibrato del periodo di Corini", non riuscendo tuttavia a gestire ancora una volta il vantaggio. Al "Marulla", dunque, i rosanero "non si scrollano di dosso la maledizione delle rimonte", si legge. Adesso, infatti, i punti persi per rimonte sono diciotto.