Palermo, La Repubblica: “Da Coulibaly a Valente, Corini cambia e vince”

Contro il Brescia, il tecnico rosanero ha scelto di mischiare le carte: in attacco dal primo minuto anche Mancuso mentre in difesa si è rivisto Marconi.

"Corini cambia e vince: da Coulibaly e Valente, nuova linfa per i rosa". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla sfida andata in scena mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera".

"La mossa a sorpresa di Coulibaly, la riscoperta della vecchia guardia, la bocciatura per Insigne ed Henderson. E soprattutto un modulo fluido, che a tratti dal 4-3-3 si è trasformato in un 3-5-2". Eugenio Corini, in occasione del recupero contro il Brescia, ha deciso di mischiare le carte con alcune scelte a sorpresa ed esclusioni eccellenti. Chi è stato gettato immediatamente nella mischia dopo essere rientrato da una lesione al polpaccio è Mamadou Coulibaly, "man of the match" della seconda giornata di campionato. "Ma se si pensava che il suo ruolo sarebbe stato di interdizione, Corini lo ha invece impiegato nella posizione inedita di finto trequartista", si legge. E adesso si candida ad una maglia da titolare anche contro il Cittadella, gara in programma domenica pomeriggio al "Barbera".

"L’altra grande novità della serata in cui il Palermo ha ritrovato i tre punti è Nicola Valente", autore dell'assist che ha permesso a Coulibaly di mettere a segno il suo nono gol in Serie B. "Una scelta coraggiosa perché non aveva i novanta minuti sulle gambe da inizio stagione e perché ha sostituito uno dei big della squadra come Insigne", proponendo un attacco del tutto inedito con Mancuso e Brunori. L’altra mossa a sorpresa è stata l’esclusione di Henderson. "Non è una bocciatura perché poi lo scozzese è entrato nel secondo tempo, ma un segnale di discontinuità per dare una sterzata a una squadra, che ancora deve fare molti passi avanti sul piano del gioco", si legge.

Infine, Corini ha dato una chance anche Marconi, Di Mariano e Buttaro. Il primo ha sostituito Ceccaroni"facendosi trovare pronto sugli anticipi e le chiusure. L’esterno palermitano si è dato da fare e ha subito fornito un bel cross per Soleri. Il difensore ex Roma, invece, ha rivisto il terreno di gioco dopo due mesi e mezzo e i 21 minuti di Bari della prima di campionato. Lo ha fatto da esterno alto, un ruolo che Corini gli aveva affidato alla fine dell’anno scorso", conclude il noto quotidiano.

