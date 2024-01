Palermo, La Repubblica: “A Catanzaro per la svolta. C’è un trend da invertire”

L'obiettivo della squadra di Eugenio Corini è tornare al successo esterno che manca dal 2-0 di Modena.

Mediagol ⚽️

"I rosanero a Catanzaro per la svolta: obiettivo tornare al successo esterno". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori sulla sfida tra Catanzaro e Palermo, in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Nicola Ceravolo". Un vero e proprio scontro diretto in zona playoff. In caso di tre punti, seppur in attesa delle gare in scena tra sabato e domenica, i rosanero aggancerebbero la Cremonese al terzo posto. Se ad avere la meglio saranno i padroni di casa, invece, il Catanzaro supererebbe in classifica proprio i siciliani. "Per il resto, il tema tattico è l’assenza del bomber Matteo Brunori", si legge.

L'ultima volta che il capitano non è partito titolare, contro il Lecco, il Palermo ha giocato con Soleri e Mancuso "in un 4-3-3, che in realtà sembrava più un modulo a due punte". Contro il Catanzaro, Soleri dovrebbe essere schierato dal primo minuto, mentre Mancuso dovrebbe entrare a gara in corso. "Così, per lo scontro diretto della zona play-off del 'Ceravolo', l’unico vero dubbio di formazione riguarda il terzo si centrocampo che affiancherà gli insostituibili Gomes e Segre". Ovvero uno tra Ranocchia, in vantaggio e pronto al debutto, ed Henderson.

Intanto, "Corini sa benissimo di trovarsi di fronte una delle rivelazioni del campionato, seppure in un momento negativo. [...] Il Catanzaro di Vivarini è anche la più zemaniana delle squadre. [...] Ma il punto è che il Palermo, che ha rialzato la testa dopo il momento più duro, non è da meno". Inoltre, "dal punto di vista della storia e delle statistiche, il 'Ceravolo' per i rosanero è un tabù che non viene sfatato dal lontano 1966, quando i rosanero vinsero per 2-1", prosegue il noto quotidiano. Lontano dal "Barbera", d'altra parte, il Palermo non vince dal 2-0 di Modena. Da allora i rosanero hanno raccolto due sconfitte (Sampdoria e Cittadella) e tre pareggi, con la difesa che ha sempre subito gol. "È questo il trend da invertire".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.