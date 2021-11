Palermo, la ‘R’ torna al Barbera: via ai lavori per collocare la lettera allo stadio

“Lo stadio di Palermo, che da 19 anni porta il nome di Renzo Barbera e da quasi tre mesi ormai si trova privo di una «R». Con l’arrivo della nazionale femminile, impegnata venerdì contro la Svizzera per le qualificazioni al Mondiale,...

"Lo stadio di Palermo, che da 19 anni porta il nome di Renzo Barbera e da quasi tre mesi ormai si trova privo di una «R». Con l’arrivo della nazionale femminile, impegnata venerdì contro la Svizzera per le qualificazioni al Mondiale, la scritta all’ingresso verrà ripristinata, riponendo la lettera mancante". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che sottolinea come i lavori per ripristinare la scritta affissa sull'impianto di Viale del Fante siano in via di definizione per la giornata di oggi. Verrà infatti montata una piattaforma che, nei prossimi giorni, consentirà agli addetti ai lavori di completare le operazioni di installazione della lettera 'R', che qualche mese fa era stata rimossa dai Vigili del Fuoco poiché pericolante.