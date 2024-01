Palermo, la prima dell’anno un tabù in B: la vittoria manca dal 1996

"La prima dell’anno è un tabù in B, la vittoria manca da ventisette anni". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo e sulla prima giornata del girone di ritorno. Sabato 13 gennaio, alle ore 14:00, allo Stadio "Tombolato", la squadra di Eugenio Corini farà visita al Cittadella, una delle compagini più in forma del torneo, che lo scorso 12 novembre ha battuto proprio Brunori e compagni al "Renzo Barbera" per 1-0 grazie alla rete in extremis di Luca Pandolfi.