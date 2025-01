Palermo, la prestazione contro la Juve Stabia divide i tifosi

Il Palermo ottiene un’altra vittoria preziosa contro la Juve Stabia , imponendosi in una partita difficile grazie a una solida prestazione difensiva. Il gol decisivo di Le Douaron , arrivato nel secondo tempo, ha permesso ai rosanero di portare a casa tre punti fondamentali, resistendo con determinazione agli attacchi avversari per gran parte del match.

La squadra ha optato per un approccio prudente, privilegiando la fase difensiva rispetto a un gioco offensivo più aggressivo. S econdo il sondaggio lanciato da Mediagol.it , il 48 % dei tifosi ha valutato la prova del Palermo come sufficiente, sottolineando la mancanza di occasioni create, soprattutto nel primo tempo. Il 33 % dei votanti ha giudicato la prestazione insufficiente, mentre solo il 16 % l’ha ritenuta buona. Appena l’ 1 % ha considerato eccellente il gioco espresso dalla squadra.

Tra i protagonisti spicca Salvatore Sirigu, votato migliore in campo con il 58% delle preferenze nel sondaggio di Mediagol.it. Le sue parate decisive hanno permesso ai rosanero di mantenere il vantaggio fino al triplice fischio, risultando determinanti per il successo. Un’ottima prova anche per Ceccaroni, leader difensivo, che ha raccolto il 23% dei voti grazie alla sua solidità e presenza in fase arretrata.