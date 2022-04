Palermo, la porta è… chiusa: Pelagotti non restava imbattuto dal 19 febbraio scorso

Contro il Picerno, il Palermo di Silvio Baldini è riuscito a tenere inviolata la porta difesa dal proprio portiere Alberto Pelagotti

Pelagotti ha riassaporato la gioia del clean sheet, impedendo al team rosanero di subire gol per la sesta partita consecutiva. "In questo periodo, il Palermo ha incassato otto reti in cinque gare: una media di 1,6 gol a partita. Troppi, se poi non si riesce a sfondare lì davanti con armi diverse dal solito Brunori", prosegue il Gds. L'estremo difensore originario di Empoli non chiudeva una partita con lo zero alla voce dei gol incassati dallo scorso 19 febbraio quando il Palermo schiantò la Turris per ben cinque a zero tra le propria mura amiche del "Renzo Barbera".