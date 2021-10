Palermo, la polemica di Tedesco: “Perché non c’è la mia maglia al museo?”

Al Museo del Palermo non è ancora presente la maglia dell'ex centrocampista e bandiera rosanero

Al Museo del Palermo non è presente la maglia di uno dei calciatori più rappresentativi dei rosanero degli ultimi 20 anni, parliamo senza dubbio di Giovanni Tedesco. La casacca dell'ex centrocampista rosanero, da sempre legato ai colori della sua città, non è stata inserita nella raccolta legata ai cimeli del club di Viale del Fante. Se ne sono accorti i tifosi del Palermo che a più riprese hanno chiesto all'ex numero 4 il motivo di questa esclusione. La risposta di Tedesco è arrivata tramite social e in particolare instagram, dove all'interno di una stories è apparso il seguente messaggio: "Da giugno molti tifosi mi chiedono come mai la mia maglia non è presente al museo... chiedetelo a chi ha le chiavi del castello!!! In fondo la maglia rosanero è la mia seconda pelle".