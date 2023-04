Palermo, la poesia di Fra’ Domenico Spatola: “Svegliati, è ora che si danza!”

Il Palermo di Eugenio Corini sta vivendo un periodo complicato sul piano dei risultati. Una sola vittoria nelle ultime dieci uscite certifica le difficoltà di una squadra che, nel momento clou della stagione, è incappata in una serie di buche che hanno allontanato Brunori e compagni dall'obiettivo playoff. Nell'ultimo turno di campionato i rosanero sono usciti sconfitti dallo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia dove, dopo esser passati in vantaggio, hanno subito una rimonta per mano della squadra di Vanoli .

Il sogno, come definito da Eugenio Corini in sede di conferenza stampa, è ancora raggiungibile. Tre le sole lunghezze di distacco dall'ottavo posto occupato in coabitazione da Pisa e Reggina. Bisognerà però infilare una serie di vittorie a partire dal prossimo match in programma domani pomeriggio contro il Benevento di Agostinelli.