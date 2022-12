Palermo, la pazienza premia: Corini ha ricostruito la squadra

Il Palermo batte il Cagliari e rilancia le proprie ambizioni in classifica. Dopo un periodo particolarmente complicato in termini di risultati, Eugenio Corini sembra aver trovato la quadra. Il merito - oltre che dello stesso tecnico - è della società che ha aspettato con pazienza gli sviluppi legati alla mole di lavoro prodotta dal Genio. L'edizione odierna del "Corriere dello Sport" si sofferma su come il club non abbia mai messo in discussione l'ex Brescia nonostante una partenza al di sotto delle aspettative. La striscia è adesso di 4 risultati utili consecutivi e anche se il Palermo non gioca un calcio spumeggiante, Brunori e compagni sono stati bravi a indossare un abito diverso, quello del sacrificio.