PALERMO: DI BENEDETTO AD INTERIM IN PANCHINA, RINAUDO SARÀ IL DS. NARDINI OUT

In vista del primo turno di Coppa Italia, in programma domenica 31 luglio contro la Reggiana, il Palermo affida temporaneamente la propria panchina a Stefano Di Benedetto. Direttore sportivo del club di viale del Fante sarà momentaneamente Leandro Rianudo, già responsabile tecnico del settore giovanile rosanero. Termina anche l'avventura con il club di Viale del Fante per Mauro Nardini, vice dell'ormai ex Palermo Silvio Baldini, ed il figlio del tecnico toscano, Mattia. Di seguito il comunicato del club: