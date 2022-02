Palermo, la panchina è una miniera: il 25% del fatturato messo a segno da subentranti

Il Palermo di Silvio Baldini può contare sul sostanziale apporto dato dai calciatori subentranti a gara in corso

Mediagol ⚽️️

"La panchina si è rivelata in questa stagione un’arma in più per i rosanero, sia sotto la gestione Filippi che con l’allenatore attuale. Il Palermo ha segnato dieci reti con calciatori entrati a gara in corso, vale a dire il 25% dei gol siglati in campionato dove i rosa sono il quinto miglior attacco del girone con 40 reti", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sull'interessante statistica concernente le reti messe a segno dai calciatori rosanero subentranti a gara in corso.

A guidare la speciale classifica è Edoardo Soleri. Il centravanti ex Padova non sarà a disposizione di Silvio Baldini per l'ostico match contro la Virtus Francavilla a causa del quinto cartellino giallo stagionale rimediato dall'attaccante scuola Roma. "Quando uno gioca deve pensare - ha detto l'allenatore del Palermo al termine della sfida contro la Turris -. Gli interventi ci stanno, ma non bisogna ricercare una situazione del genere sul 4-0. Tante volte i giocatori non se ne rendono conto. Non averlo dispiace, la sua assenza non sarà d’aiuto, ma non deve essere un’attenuante. Abbiamo dei calciatori che potranno fare una grande partita".

"Soleri è il jolly del Palermo e a dirlo sono i numeri: in stagione ha giocato venti incontri partendo inizialmente tra le riserve e vanta uno score di sei gol e tre assist in 542 minuti", si legge sul Gds. L'unico che in Serie C riesce a tenere il suo passo è Neglia della Reggiana con uno score di cinque realizzazioni non partendo da titolare. "Detto di Soleri con sei marcature, completano la classifica Brunori con due e la coppia Silipo-Felici con una a testa", chiosa l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia".