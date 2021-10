Palermo, la panchina è un fattore: da Odjer a Soleri, quante alternative per Filippi

I ragazzi che partono indietro nelle gerarchie si stanno rivelando l'arma in più del Palermo di Filippi in questa fase della stagione rosanero

Il Palermo vince e convince. Prestazione maiuscola dei rosanero al "Barbera" davanti a quasi 5000 persone. La franchigia siciliana ha battuto il Foggia di Zeman per tre reti a zero agguantando momentaneamente il terzo posto nella classifica del Girone C di Serie C .

La panchina a disposizione del tecnico Filippi inizia a diventare un fattore imprescindibile a gara in corso ma non solo. "Chi trova meno spazio, al momento di rispondere presente non fa mancare il proprio apporto", si legge sul Giornale di Sicilia. Su tutti, Edoardo Soleri si sta rivelando il jolly offensivo in più a disposizione dell'ex vice di Boscaglia. Ben tre le realizzazioni dell'attaccante del Palermo in questo primo scorcio di campionato e tutte partendo dalla panchina. "Un paradosso, quello del centravanti scuola Roma: quando è stato inserito dal primo minuto, non è mai riuscito a trovare la via del gol", prosegue il noto quotidiano. Realizzazione su rigore procurato contro il Latina alla prima giornata di campionato, rete del definitivo pareggio sul neutro di Vibo Valentia contro l'Acr Messina e firma anche nel tre a zero ai danni del Foggia di Zeman.