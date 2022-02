Palermo, la panchina d’oro dei rosa: da Soleri a Silipo, già 9 i gol dai subentranti

La panchina rosanero si sta dimostrando un valore aggiunto per il rendimento della squadra: 9 le reti siglate dalle riserve entrate a gara in corso

"Anche con Baldini, l’apporto della panchina si fa sentire. Quello di Felici è il primo gol di un subentrato nel 2022 per il Palermo, che conferma di avere le «riserve» più prolifiche di tutto il Girone C, con nove reti all’attivo". Esordisce così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d'ingrandimento sul rendimento estremamente positivo dei subentrati dalla panchina del Palermo. Nove i gol collezionati fino a questo momento dai giocatori entrati a gara in corso, con un trend che si conferma anche nella prima gara di Baldini al 'Renzo Barbera'.

Il ritorno del tecnico dopo 18 anni sulla panchina dell'impianto di Viale del Fante contro il Monterosi, è stato reso dolce dagli esordi con gol di Samuele Damiani e Mattia Felici. Quest'ultimo è stato proprio uno dei cambi effettuati dal neo allenatore rosanero, decisivo per chiudere il parziale e archiviare la gara. Poteva anche arrivare il terzo gol, quello di Edoardo Soleri, andato a centimetri dalla sua sesta rete da subentrato.

Il bomber scuola Roma è il giocatore più prolifico dalla panchina del Girone C e, insieme a Neglia della Reggiana, dell'intera Serie C. Nonostante questo, il numero 27 non si sblocca dal ben 392 minuti, un digiuno che non è stato interrotto per via del clamoroso palo colpito a porta sguarnita nel finale di gara contro il Monterosi.

"Alle spalle di Soleri c’è sempre Brunori, il compagno di reparto che nelle gerarchie di Filippi prima e di Baldini ora è il titolare nel ruolo di prima punta. (...) L’italo-brasiliano è subentrato solamente in tre occasioni, andando a segno due volte contro Campobasso e Virtus Francavilla". Prosegue in tal senso il GdS, che sottolinea anche la perdurante assenza dal tabellino dei marcatori del numero 9, che non trova il gol da 370 minuti. Ai 7 gol dalla panchina di Soleri e Brunori vanno aggiunti i due dei gemelli Silipo e Felici, con il primo che ha trovato la rete in pieno recupero nel successo interno contro il Potenza, e il secondo che ha siglato la sua prima rete tra i professionisti, e il nono gol dalla panchina, proprio contro il Monterosi.