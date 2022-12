Palermo, la panchina di Corini non aiuta: solo Segre ha segnato un gol da subentrato

Soleri e Vido ancora a secco di gol. Le riserve non riescono ancora ad incidere

"Cambi senza fortuna: un gol dalla panchina, troppo poco per andare lontano". Titola così l'articolo in apertura dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che punta i riflettori sullo scarso rendimento in termini realizzativi dei subentrati della formazione di Eugenio Corini.

Sono passati ben tre mesi quando Jacopo Segre aveva realizzato il gol all'esordio contro l'Ascoli alla terza giornata di Serie B, inutile ai fini del risultato per il Palermo. Quella dell'ex Torino rappresenta fino a questo momento l'unica rete siglata da un subentrato. "L'allenatore Eugenio Corini ha difficoltà a scovare dalla panchina anche un solo elemento che abbia in mano la chiave per aprire le difese avversarie. Eccolo un altro dei limiti di questo Palermo che, quasi al tramonto del girone d'andata, non ha mai avuto un reale e sostanziale supporto dalla panchina", continua il quotidiano.

Il calciatore rosanero che più volte è entrato dalla panchina è Luca Vido, attaccante ex Perugia, il quale ha collezionato finora otto presenze senza aver siglato alcuna rete, complice anche la sfortuna per alcuni legni colpiti. "Uno dei punti di forza del Palermo della promozione è stato quello di incidere con i gol dalla panchina, su tutti quelli di Soleri, autore di ben 9 gol su 10 da subentrato. Ma la Serie B evidentemente non è la Serie C" sottolinea la Gazzetta, ricordando i numeri stellari dalla panchina dell'attaccante scuola Roma nella passata stagione.