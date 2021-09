Palermo, la nostalgia di Sorrentino: quando quel 28 agosto 2015 accolse Gilardino

Stefano Sorrentino ricorda quel 28 agosto del 2015 giorno in cui Alberto Gilardino approdò al Palermo di Maurizio Zamparini

Era il 28 agosto 2015, in quel venerdì di fine estate Alberto Gilardino sbarcò a Palermo tra la gioia dei tifosi e la curiosità di una città intera che si preparava ad ospitare un campione del mondo. Un attaccante di grande esperienza che scelse di proseguire la propria carriera in maglia rosanero dopo le ultime due esperienze in Cina con Guangzhou Evergrande e alla Fiorentina (seconda tappa). In quella stagione il Palermo di Davide Ballardini, almeno nella seconda parte, si salvò all'ultima giornata dopo una cavalcata pazzesca grazie anche alle 10 reti messe a segno da Gila. Al momento del suo arrivo in Sicilia, come promesso in conferenza stampa, si presentò anche il capitano Stefano Sorrentino che fece in qualche modo le veci della squadra e accolse l'attaccante ex anche di Milan e Genoa. È stato proprio l'ex portiere del Palermo che, attraverso un post instagram, ha ricordato quel particolare giorno.