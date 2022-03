Palermo, la Nazionale fa sorridere il club: ricavi extra dalla sfida con la Macedonia

Nonostante la cocente sconfitta costata l'esclusione dell'Italia dal prossimo Mondiale in Qatar, l'affluenza cospicua dei tifosi al 'Renzo Barbera' ha portato ricavi extra al club rosanero

"La Nazionale fa sorridere i conti del Palermo. Anche nella sera più buia, almeno le casse del club di viale del Fante possono gioire per il ritorno degli azzurri al «Barbera», campo dove prima di giovedì avevano subito una sola sconfitta in tutta la loro storia". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che punta la lente d'ingrandimento sui ricavi extra che fanno sorridere non poco le casse del Palermo, in seguito alla rilevante affluenza di pubblico accorsa al 'Renzo Barbera' per assistere alla sfida di qualificazione mondiale tra Italia e Macedonia.

Nonostante il disastro azzurro che è costato alla Nazionale di Roberto Mancini l'esclusione dal prossimo Mondiale in Qatar, i 34mila tifosi presenti in Viale del Fante aggiungono introiti extra alle casse del club insieme a quelli legati al match della Nazionale femminile contro la Svizzera. Appuntamenti che non hanno riservato il migliore dei finali né per gli la rappresentativa maschile né per le azzurre, ma che sicuramente - oltre ai lavori apportati allo stesso impianto - hanno portato dei considerevoli vantaggi al Palermo.

Nei conti del 2022 ci si attende una cifra a bilancio inferiore, seppur di poco, ai 335mila euro iscritti in occasione dell'ultima partita della Nazionale al 'Barbera' contro l'Armenia, ai quali si erano aggiunti però anche i ricavi della per la sfida tra la nazionale femminile e la Bosnia e quelli della serata di gala con la passerella delle vecchie glorie rosanero. Certamente degli introiti che regalano ossigeno alle casse del Palermo, oltre al prestigio - aldilà del risultato finale - che la città e il 'Barbera' hanno assunto per il ritorno degli azzurri nel capoluogo siciliano.