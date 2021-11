Palermo, la maledizione del “tris”: i rosa e il tabù da sfatare contro la Paganese

Il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare la Paganese nel match valido per la quindicesima giornata del Girone C di Serie C

Mediagol (nic) ⚽️

"Due vittorie e poi frenata, occhio alla maledizione del tris", titola così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" puntando i riflettori sul dato significativo concernente l'assenza di tre vittorie consecutive per il Palermo di Filippi dagli scorsi play off validi per compiere il salto di categoria.

Il trittico di successi contro Teramo, Juve Stabia e Avellino, risalente allo scorso maggio, fu l'ultima occasione in cui i rosanero riuscirono a fare bottino pieno in tre gare consecutive. De Rose e compagni proveranno domani a centrare il terzo successo di fila contro la Paganese che, nel corso della corrente stagione agonistica, ha racimolato un solo punto lontana dalle propria mura amiche.

La prima opportunità di fare il tris si era presentata in occasione del derby contro l'ACR Messina quando la franchigia siciliana, a seguito delle vittorie contro Picerno e Latina, non riuscì ad espugnare il neutro di Vibo Valentia. La seconda e ghiotta occasione si è palesata quando i rosanero - dopo i successi contro Virtus Francavilla e Vibonese - non riuscirono a battere l'Avellino di Braglia a causa di un calcio di rigore dubbio realizzato da Tito.