Palermo, la magia della passata promozione è svanita. Corini sul banco degli imputati

"Palermo a pezzi, non sa più segnare. 'Barbera', pensaci tu" . Apre così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la quale analizza la difficile situazione in casa Palermo in piena crisi di risultati.

Tra le possibili ragioni che hanno portato al tracollo del Palermo in campionato potrebbe esserci la quasi totale ribalta dell'undici titolare rispetto alla stagione passata. Sono in genere solamente due i calciatori "superstiti" della promozione dell'annata precedente a scendere in campo ogni sabato, con i nuovi arrivati schierati quasi tutti contemporaneamente dalla disastrosa trasferta con la Reggina e mai più sostituiti. "La trasformazione dal Palermo "baldiniano" a quello targato Corini, evidentemente andava fatta in maniera più soft. Per di più, il ritiro a Manchester non sembra aver portato alcun beneficio. E adesso all'orizzonte c'è un doppio turno casalingo, contro Pisa e Cittadella, che deve essere assolutamente sfruttato per dare uno scossone alla classifica, riacquistare fiducia e allontanare i fantasmi della C", conclude così la Gazzetta che evidenzia le prossime due giornate di campionato che vedranno il Palermo scendere in campo due volte di fila tra le mura amiche del "Renzo Barbera".