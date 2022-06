Palermo, la lunga estate di Castagnini: le priorità del ds. Brunori e quei rinnovi…

Il primo nodo da sciogliere il rinnovo di alcuni contratto in scadenza

"La lunga estate di Castagnini". Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori in casa Palermo. La notizia era nell'aria, dalla giornata di ieri la conferma del direttore sportivo è ufficiale. L'esperto dirigente originario di Reggello, il cui contratto che lo legava al club di viale del Fante era in scadenza, ha firmato il rinnovo. Ed è subito chiamato ad allestire in sede di calciomercato la squadra che verrà per il prossimo campionato di Serie B.

"Solo in questa settimana Castagnini ha dovuto staccare la spina dagli affari rosanero (è stato audito pochi giorni fa in Corte d'appello a Cosenza come testimone nel processo sulla morte dell'ex calciatore Bergamini, all'epoca suo compagno di squadra), ma la testa è già alla costruzione della squadra da affidare alle mani di Baldini", si legge.

Il tempo stringe. Il prossimo 13 agosto, infatti, partirà ufficialmente il campionato, con gli uomini di Silvio Baldini in campo già il 30 o 31 luglio per la Coppa Italia. Castagnini ha le idee chiare. Priorità alla situazione relativa al ritorno di Matteo Brunori (LEGGI QUI I DETTAGLI) e ai rinnovi di contratto.

Sono sette i giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno, "non tutti nei piani tecnici della società, ma alcuni dei quali fondamentali per il gioco di Baldini". Stiamo parlando del "fedelissimo" Nicola Valente, di Ivan Marconi ed Edoardo Lancini, diventati intoccabili. Così come Andrea Accardi che, nonostante una stagione tormentata da infortuni, può contare sulla stima del tecnico di Massa.

"Per gli altri, ci sono più incognite che certezze". Resta un rebus il futuro di Moses Odjer e Roberto Floriano, quest'ultimo rivitalizzato dallo stesso allenatore e decisivo nella cavalcata che ha portato alla promozione. Meno dubbi, invece, per quanto riguarda Pelagotti, sempre più lontano dalla Sicilia. Possibile anche il ritorno alla corte di Baldini di Samuele Damiani, il cui cartellino è di proprietà dell'Empoli. Seguiranno aggiornamenti...