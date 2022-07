Palermo, la lista inizia a riempirsi: restano quattro slot per i botti

"La lista del Palermo inizia a riempirsi. Con la rosa attuale, rimangono solo quattro slot a disposizione, con quattordici elementi (under e bandiere escluse) in elenco", apre così il noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i propri riflettori sulla corrente sessione di calciomercato. In questa lista il numero massimo di giocatori da poter avere a disposizione è di diciotto. Se si dovesse sforare, allora qualcuno dovrà finire fuori dallo stesso elenco.

I principali indiziati per liberare posti preziosi sono Roberto Crivello e Michele Somma. Il primo - dopo esser stato inizialmente messo fuori rosa all'inizio della scorsa stagione - è stato reintegrato da Filippi e ha avuto le sue opportunità con Baldini. Somma, invece, è stato impiegato con il contagocce anche dall'attuale allenatore della compagine siciliana. "Tra gli over rischia di non trovare nemmeno spazio Broh, che come i due compagni aveva iniziato il ritiro di un anno fa tra gli esuberi", si legge. Ad oggi gli slot a disposizione sono, dunque, quattro e due di questi andranno messi in conto per rinforzi di spessore in porta e in attacco.