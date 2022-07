Palermo, la Lega Serie B omaggia Silvio Baldini: “Condottiero indiscutibile”

Palermo che ha iniziato a preparare l'imminente stagione di Serie B, dopo la promozione conquistata nella cavalcata dei playoff culminata con la vittoria in finale sul Padova. Annata dai due volti per la compagine rosanero, iniziata tra alti e bassi con Giacomo Filippi in panchina, fino all'esonero il 20 dicembre 2021. Al suo posto subentra Silvio Baldini, che trascina la squadra fino ai playoff e poi fino alla Serie B.